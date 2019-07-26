Норвежцы объявили войну «русскому лососю»

Норвегия столкнулась с нашествием горбуши, избыток которой в местных водах угрожает популяции традиционных видов. Экологи предупреждают, что ее «вторжение» грозит стране экологической катастрофой, пишет Dagbladet.

Тревога ученых связана с жизненным циклом горбуши. Она живет всего два года и умирает после нереста, загрязняя водоемы, в которых водится много рыбы местных видов. Из-за этого всем им угрожает опасность, а Норвегии — экологическая катастрофа.

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Издание называет горбушу «русским лососем» и приводит слова профессора Университета Тромсе Эвы Турстад: «Убивайте их».

Ассоциация охотников и рыболовов коммуны Сер-Варангер уже установила ловушки для отлова горбуши рядом с российско-норвежской границей. Жители области Финнмарк боятся повторения рекорда двухлетней давности, когда наблюдали резкий рост численности горбуши. «Сегодня утром я поймал примерно 20 "русских лососей"», - рассказал рыбак Эйстейн Хансен из города Киркенес.

СССР в 50-е годы организовал на Кольском полуострове промысел по выращиванию горбуши. Однако он вышел из-под контроля. Рыба в избытке наводнила ближайшие акватории, создав риски для их местных видов. Соседние страны регулярно сталкиваются с «нашествиями» горбуши, последнее было зафиксировано в 2017 году в Норвегии.

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