Крупнейшая за 20 лет нелегальная партия черной икры попала на видео

Крупнейшая за последние 20 лет партия черной икры, изъятая сотрудниками правоохранительных органов в Иркутской области, попала на видео. Ролик в понедельник, 18 февраля, опубликовала пресс-служба МВД России.

Водитель пытался провезти под видом рыбы горбуши почти две тонны деликатеса стоимостью около 100 миллионов рублей .

На кадрах видно, как полицейские открывают контейнеры с расфасованной по упаковкам черной икрой и осматривают куски замороженной рыбы осетровых видов, найденные в автомобиле-рефрижераторе. Далее изъятая икра проходит экспертизу в лаборатории, где ее взвешивают и с помощью анализов выявляют натуральное происхождение.

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