Зеленский показал кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором предложил жителям Одесской области самостоятельно выбрать губернатора из пяти предложенных им вариантов.

«Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской областной государственной администрации (ОГА). Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?» — пишет Зеленский. Пост он сопровождает пятью фотографиями кандидатов и кратким описанием их опыта работы.

Среди них также есть и кандидатура ранее уже одобренного кабинетом министров на пост главы Одесской ОГА руководителя общественного союза «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов», бизнесмена Андрея Андрейчикова.

О том, что кандидатура нового председателя Одесской ОГА будет определена на конкурсе, стало известно 13 июля. В этот день Зеленский посетил область с визитом. В разговоре с жителями региона он заявил, что не может рисковать, поэтому и проведет конкурс. «Не хотим вас, одесситы, подвести», — сказал он тогда.

На данный момент Одесскую область возглавляет назначенная Зеленским Светлана Шаталова. До этого врио губернатора был назначенный экс-президентом Петром Порошенко Сергей Паращенко. Это назначение состоялось после того, Порошенко подписал указ об увольнении возглавлявшего область на протяжении двух лет Максима Степанова. СМИ писали, что экс-президент принял это решение из-за результатов президентских выборов в регионе.

До этого на протяжении полутора лет, с мая 2015 года по ноябрь 2016 года Одесскую область возглавлял бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

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