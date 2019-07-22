Дарт Вейдер проиграл выборы кандидату от партии Зеленского

Кандидат от партии «Блок Дарта Вейдера» Дарт Вейдер проиграл в Одессе на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает ТАСС.

После обработки 57,57 процента протоколов кандидат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Леонов получает 40,41 процента голосов избирателей, а Дарт Вейдер — только 1,63 процента.

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Ранее 22 июля стало известно, что за Надежду Савченко, которая пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области, проголосовали восемь человек. Депутат заявила, что не будет оспаривать результаты выборов, назвав их грязными и отвратительными. «Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», — рассказала она.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье кандидат от «Слуги народа» Сергей Штепа обошел четырежды избиравшегося в парламент почетного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Согласно анкете на сайте Центральной избирательной комиссии, Штепа является временно безработным, хотя на сайтах Запорожья рекламируются его услуги как свадебного фотографа.

Накануне, 21 июля, на Украине прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 67,9 процента бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,64 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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