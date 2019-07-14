ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 июля.

Дарт Викторович выдвинулся от партии «Блок Дарта Вейдера», баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе. В ЦИК также указали, что он родился в Киеве, имеет высшее образование и является директором ООО «Темная сторона силы». Судим не был.

Накануне Вейдер помешал пробежке президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. По данным местных СМИ, украинский лидер планировал пробежаться вдоль моря вместе с кандидатом от своей партии «Слуга народа», но передумал, узнав о планах Дарта присоединиться.

Дарт Викторович, который прибыл к месту старта, сообщил журналистам о своем желании возглавить министерство обороны.

Дарт Вейдер является центральным персонажем киносаги «Звездные войны». По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них будут участвовать 22 партии.

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