Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать в качестве наблюдателей граждан России из состава миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ЦИК в Facebook.

Принять участие в наблюдении за выборами в Верховную Раду не смогут 17 российских граждан. Комиссия объясняет это требованием закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

2 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы в стране. Это решение он объяснил тем, что Киев не может допустить, чтобы в составе делегации оказались представители России.

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ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме 26 июня. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

В марте Россия отказалась посылать своих наблюдателей на выборы президента Украины. Как отметили на Смоленской площади, Москва пошла на это, чтобы не подвергать россиян угрозе заведомого преследования. Решение было принято после неоднократных заявлений украинского МИД и бывшего президента страны Петра Порошенко о том, что они не пустят наблюдателей из «страны-агрессора».

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