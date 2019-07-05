ЦИК Украины предупредил об угрозе срыва выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила об угрозе срыва выборов в случае, если Шестой апелляционный административный суд примет решение о проведении повторной жеребьевки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЦИК.

Причина возможного срыва заключается в том, что часть бюллетеней уже напечатана. В случае, если ЦИК обяжут провести новую жеребьевку, комиссия может просто не успеть напечатать новые бюллетени и доставить их в места проведения голосования в срок.

Ранее об угрозе срыва выборов из-за новой жеребьевки заявил председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он назвал происходящее технологией, которая направлена на срыв самих выборов.

Провести новую жеребьевку потребовала Аграрная партия Украины — там считают, что ЦИК не имел права давать партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» первое место с конца списка, не проводя при этом жеребьевку. Суд удовлетворил эту просьбу. В Центризбиркоме заявили, что намерены обжаловать решение суда, поскольку часть бюллетеней уже напечатана.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них будут участвовать 22 партии с учетом партии Саакашвили, которую допустили в последний момент. Решение о проведении выборов принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан.

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