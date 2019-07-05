Партия Зеленского испугалась срыва выборов в Раду

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала 1+1, что выборы в Верховную Раду находятся под угрозой срыва. Фрагмент выступления политика доступен на странице программы Право на власть в Facebook.

Разумков считает, что к этому может привести судебное решение о повторной жеребьевке для определения номеров партий. После проведения жеребьевки придется перепечатывать бюллетени, которых, по словам политика, уже напечатано около пяти миллионов. На это понадобится время и дополнительные средства, которые не предусмотрены в бюджете.

«Это одна из технологий, которая может привести к срыву [выборов]. Надеюсь, что суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение, чтобы этого не произошло», — сказал Разумков.

Провести новую жеребьевку потребовала Аграрная партия Украины. Суд удовлетворил эту просьбу. В Центризбиркоме заявили, что намерены обжаловать решение суда, поскольку часть бюллетеней уже напечатаны.

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