Партии Саакашвили открыли путь в Раду

Суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины повторно рассмотреть документы для регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Рух нових сил Михаила Саакашвили». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Регистрация кандидатов закончилась 25 июня. Члены партии и ее сторонники собрались у здания ЦИК поздно вечером и потребовали выполнить решение суда. Их не пустили в Центризбирком. Когда именно будет проходить повторное рассмотрение документов, пока неизвестно.

23 июня ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили. В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.

Партия «Рух новых сил» («Движение новых сил»), которую возглавляет Саакашвили, создана на Украине в феврале 2017 года. Она была оппозиционной режиму тогдашнего главы государства Порошенко. Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию «Рух новых сил» украинцы поддерживать не готовы (0 процентов опрошенных).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!