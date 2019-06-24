Саакашвили нашел виновного в своем недопуске на выборы в Раду

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили считает, что кандидаты от его партии не были допущены на выборы в Верховную Раду из-за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Он возмутился тем, что состав принявшей решение ЦИК был назначен Порошенко. Также он вспомнил, что до этого препятствия в регистрации его партии на выборах были связаны с банком, который якобы контролируется окружением бывшего президента Украины.

В ЦИК при этом отметили, что решение было принято после рассмотрения соответствующих документов. В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.

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Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, после того как новый президент страны Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Он сразу заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах, и поделился планами продолжить карьеру в родной Грузии. Однако уже 13 июня политик передумал.

Партия «Рух новых сил» («Движение новых сил»), лидером которой является Саакашвили, создана на Украине в феврале 2017 года. Она являлась оппозиционной режиму тогдашнего главы государства Порошенко. Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию «Рух новых сил» украинцы поддерживать не готовы (0 процентов опрошенных).

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