ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Рух нових сил Михаила Саакашвили». Об этом сообщается на сайте пресс-службы госоргана.

Отмечается, что решение было принято после рассмотрения соответствующих документов. В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями ее устава.

21 июня стало известно, что бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сможет участвовать в выборах в Верховную Раду по решению суда. Там признали, что он беспрерывно и на законных основаниях проживал на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года.

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