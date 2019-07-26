Воробьев назвал сроки закрытия полигона «Воловичи»

Полигон твердых бытовых отходов «Воловичи» в подмосковном Коломенском городском округе планируют закрыть до конца 2019 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев эфире телеканала «360».

«Тема чувствительная. Я вас прошу еще раз всех жителей проинформировать, что мы реализуем все наши планы», — сказал Воробьев.

5 июля был заключен муниципальный контракт на рекультивацию полигона «Аннино» в Рузском округе. Всего на территории области с 2013 года по инициативе губернатора закрыли 24 полигона твердых бытовых отходов.

Ранее в пятницу министр ЖКХ региона Евгений Хромушин рассказал, что в Подмосковье начнут использовать технологии плазменной утилизации коммунальных отходов, которые позволят работать с мусором на местах. Ожидается, что первая установка появится в одном из муниципалитетов в следующем году.

Ранее Московскую область похвалили за успещную реализацию мусорной реформы. Подмосковье одним их первых регионов перешло на раздельный сбор мусора. Новый экологический стандарт утвердил Воробьев.