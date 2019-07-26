Подмосковье внедрит передовую технологию утилизации коммунальных отходов

В Подмосковье намерены использовать технологии плазменной утилизации коммунальных отходов, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 26 июля.

По его словам, губернатор Андрей Воробьев поставил задачу локализовать процесс утилизации, то есть работать с мусором на местах, а не перевозить в другие регионы.

«Думаю, что первая такая установка может появится уже в начале следующего года, а для местных жителей, где будет применяться плазменная утилизация отходов, тариф на обращение с отходами будет снижен», — сказал Хромушин.

В июне стало известно, что Подмосковье вошло в топ регионов по реализации реформы в сфере обращения с отходами.

Московская область по инициативе губернатора Андрея Воробьева перешла

на новый эконстандарт обращения с отходами. В частности, он предполагает раздельный сбор мусора. В школах с этого года ведутся занятия, на которых детям рассказывают о значении этого процесса для экологии.

Также в регионе были закрыты 24 полигона твердых бытовых отходов, остальные ликвидируют к 2021 году.