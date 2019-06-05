Подмосковье похвалили за реформу в сфере обращения с отходами

Подмосковье вошло в топ регионов по реализации реформы в сфере обращения с отходами, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 5 июня.

Также в тройку лидеров вошли Чувашия и Татарстан, уточнил он.

Подмосковье одним из первых регионов перешло на новый эконстандарт обращения с отходами, в рамках которого ведется раздельный сбор мусора. Переработка также осуществляется по новой технологии — с извлечением полезных фракций.

Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева были закрыты 24 полигона твердых бытовых отходов, остальные ликвидируют к 2021 году. Также с прошлого года подмосковных школьникам рассказывают о различных экологических инициативах и необходимости сортировки мусора.