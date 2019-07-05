В Подмосковье рекультивируют еще один полигон

Заключен муниципальный контракт на рекультивацию полигона «Аннино»

в Рузском округе с помощью тепловизора, сообщил заместитель министра экологии и природопользования региона Павел Бида. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 июля.

«Это не самый крупный объект в наших планах по рекультивации, но работы предстоит много», — сказал он.

Замминистра утончил, что после подготовительных работ тело полигона покроют изолирующими материалами, после чего обновят грунт и посадят многолетние растения. По его словам, работы планируется завершить к декабрю 2020 года.

Рекультивация «Аннино» позволит улучшить условия жизни более 62 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселениях, заключил Павел Бида.

В прошлом году в регионе были закрыты более 20 мусорных полигонов. Это произошло после утверждения губернатором Андреем Воробьевым нового экологического стандарта обращения с отходами. В декабре 2018-го премьер-министр Дмитрий Медведев привел Мособласть в качестве примера успешной работы по рекультивации мусорных полигонов.

«Аннино» был построен в середине 80-х годов, закрыт в декабре 2016 года.