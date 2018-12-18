Медведев похвалил Подмосковье за работу с мусорными полигонами

Председатель правительства России Дмитрий Медведев привел Подмосковье в качестве примера успешной работы по рекультивации мусорных полигонов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного правительства во вторник, 18 декабря.

«Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов», — сказал он в ходе совещания по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава кабинета министров сообщил о подготовленных мерах по обращению с ТКО, которые призваны помочь регионам. В частности, в ряде случаев региональные власти смогут назначать операторов по организации сбора мусора и переработки отходов без конкурса. Кроме того, за их работой будут следит местные жители. Пемьер-министр подчеркнул, что власти обязаны будут незамедлительно реагировать на жалобы граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил переход области на новый экологический стандарт обращения с с отходами. Среди прочего он предполагает раздельный сбор мусора. В регионе уже подготовлены 13 тысяч контейнерных площадок, в скором времени ожидается строительство 12 комплексов переработки. Строительство осуществляется по современным технологиям, говорится на сайте областного правительства. С этого года подмосковным школьникам рассказывают о важности сортировки отходов.

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