Экологические проекты Подмосковья заинтересовали инвесторов из США и Китая

Американские и китайские инвесторы заинтересовались подмосковными экологическими проектами, презентация которых состоится на тематической ярмарке в Москве 30 ноября. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 24 ноября.

«К проектам уже проявили интерес инвесторы не только из России, но также из США и КНР», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По его словам, иностранцев заинтересовали разработки в сфере оптимизации технологий управления медицинскими отходами и внедрению экологичных материалов для берегоукрепления и рекультивации русел рек. Также представителей международного сообщества привлекли новые методы утилизации иловых осадков, способы устранения запахов на полигонах ТБО.

Участие в ярмарке, которая проводится по инициативе Минэкологии Подмосковья, примут участие представители научного сообщества, бизнеса, общественных организаций и образовательных учреждений от Красноярска до Санкт-Петербурга.

21 ноября стало известно, что подмосковные города оказались в числе лидеров единого экологического рейтинга от Минприроды России и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

18 октября министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по количеству экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку.