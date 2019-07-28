В России предложили разрешить голосовать с 16 лет

Россиянам нужно дать право участвовать в избирательном процессе с 16 лет. С таким предложением выступила член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева, передает РИА Новости.

По ее словам, в этом случае юный россиянин «сможет почувствовать себя гражданином, чей голос будет услышан». Она также добавила, что в 16 лет еще рано быть кандидатом на выборах, однако в этом возрасте вполне было бы возможно становиться наблюдателем.

Сенатор отметила, что в 16 лет молодой человек уже два года является обладателем паспорта, а также в ряде случаев может вступить в брак.

Сейчас в России правом выбирать обладают совершеннолетние граждане, по достижении 18 лет.

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