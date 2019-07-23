Памфилова посетовала на снятие Паука из «Коррозии металла» с выборов

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сожалеет, что лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий был снят с выборов в Мосгордуму. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 23 июля.

«Я, например, очень люблю русский рок, почему, например, [Святославу] Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя», — сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты.

По итогам избирательной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Среди них — музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Кандидаты не были допущены из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями. Так, некоторые указали в подписных листах уже умерших людей. В ЦИК призвали решать все вопросы в суде.

Троицкий 2013 и 2018 году выдвигал свою кандидатуру на должность мэра Москвы.

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