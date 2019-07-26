Россия ответила на призыв Германии провести честные выборы

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление посольства Германии о необходимости провести честные региональные выборы. Об этом сказано в Twitter-аккаунте ведомства.

Дипломаты призвали представителей Германии соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. «Вам точно не о чем больше беспокоиться?» — задались вопросом в российском МИД.

Ранее 26 июля посольство Германии в Twitter выразило обеспокоенность из-за недопуска на региональные выборы оппозиционных кандидатов. «Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно», — заключили в немецкой дипмиссии.

Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти, состоится 8 сентября 2019 года. 16 июля окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, дипломатам запрещено вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

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