Полиция оцепила здание посольства России в Германии

Перед зданием посольства России в Берлине обнаружили подозрительный предмет. Полиция ограничила доступ к бульвару Унтер-ден-Линден, сообщает Markische Allgemeine.
Отмечается, что также оцеплен район метро «Бранденбургские ворота». Поезда линий S1, S2 и S25 на станции не останавливаются.
Подозрительный предмет был обнаружен в легковом автомобиле. Человек, сидящий в машине, задержан.
«Перед посольством стоит черная машина, легковой "Мерседес", в настоящее время сотрудники полиции проверяют автомобиль», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей полиции.
В российской дипмиссии рассказали, что, по предварительным данным, на территорию посольства пытался попасть психически нездоровый гражданин Польши, передает РИА Новости. Отмечается, что он просил предоставить ему защиту, но был задержан дежурившими рядом полицейскими.