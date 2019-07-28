«Северный поток» перезапустили

Поставки по газопроводу «Северный поток» возобновились 27 июля после приостановки в связи с плановым ежегодным техобслуживанием. Об этом говорится в сообщении оператора газопровода компании Nord Stream.

Материалы по теме Нерезиновый союз Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть

Плановые работы на обеих нитках газопровода начали 16 июля и планировали завершить 30-го, однако справились раньше. В компании отметили, что остановка газопровода была скоординирована со всеми партнерами и учтена в заявках на транспортировку газа.

После остановки «Северного потока» Россия нарастила транзит газа через Украину. Как сообщали в пресс-службе «Укртрансгаза» 17 июля, объемы прокачки увеличились на 25 процентов в сутки.

«Северный поток» — магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Его протяженность составляет 1224 километра, а мощность обеих ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод запустили в 2012 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!