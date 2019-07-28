Боевые корабли на Неве показали с высоты птичьего полета

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Парад по случаю празднования Дня ВМФ России, который прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля, показали с высоты птичьего полета. Ролик публикует «Фонтанка».

На кадрах, снятых во время пролета дрона над Невой, можно увидеть вереницу кораблей, принимающих участие в параде.

Ранее в воскресенье президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин обошел парадную линию кораблей на борту катера «Раптор». Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Позже глава государства выступил с речью, в ходе которой заметил, что российский флот способен дать отпор любому агрессору.

Всего в параде ко Дню ВМФ приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, в том числе фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», а также субмарины «Кронштадт» и «Смоленск». Впервые для участия в параде в Санкт-Петербург прибыли корабли Военно-морских сил Индии и Китая. В заключительной части мероприятия в небе над Невой пролетели самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 и истребители Су-30СМ.

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