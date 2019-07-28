ФБР озаботилось поимкой «розовой бандитки»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назначило вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию о девушке, которая ограбила четыре банка. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на бюро.

По данным ФБР, все ограбления были совершены с 20 по 27 июля в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. При этом в двух из четырех случаев у девушки при себе была розовая сумка, из-за которой правоохранители уже окрестили ее «розовой бандиткой».

Сколько удалось похитить подозреваемой, не уточнятся. В то же время известно, что каждый раз девушка просто подходила к работнику банка с запиской, содержащей требование выдать деньги, и забирала нужную сумму.

В настоящее время девушку разыскивают правоохранительные органы.

В июне сообщалось, что в израильском городе Беэр-Шева мужчина, вооруженный авокадо, ограбил два банка.

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