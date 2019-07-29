Россияне стали меньше лечиться

По итогам первого полугодия текущего года,коммерческий рынок лекарств сократился почти на 4 процента. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой исследование DSM Group. Провальным для аптечных сетей стал июнь: продажи упали на 4,7 процента — до 386,6 миллиона упаковок. В денежном выражении падение составило 2,4 процента (73,9 миллиарда рублей).

По подсчетам аналитиков, коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года: падение составило 3,9 процента — с 2,615 миллиарда упаковок за аналогичный период 2018 года до 2,514 миллиарда упаковок. «Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне по сравнению с маем уменьшилась на 0,4 процента, и составила 191,1 рубля», — говорится в исследовании.

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В начале июля гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связал падение трат на лекарства со снижением реальных доходов. Траты с января по май снизились на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего россияне стали экономить на лекарствах от заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом. Траты также сократились на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

Ранее в июле министр здравоохранения страны Вероника Скворцова объявила о планах ввести систему скидок на лекарственные препараты для всех граждан. До 2023 года планируется полностью решить проблему с доступностью лекарств для льготников.

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