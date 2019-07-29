Россиянин с алкозависимостью умер в реабилитационном центре без лицензии

В Приморском крае в реабилитационном центре без лицензии умер обратившийся за помощью в избавлении от алкогольной зависимости. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, 31-летний мужчина обратился в социальной реабилитационной помощи «Расцвет» на улице Чайковского во Владивостоке в апреле 2019 года. Его поместили в центр сразу после обращения, спустя несколько дней он скончался.

По словам матери погибшего, 24 апреля она оплатила лечение сына, и его увели «какие-то большие качки». На следующий день, 25 апреля, она завезла договор в центр, но ей никто не открыл. Сын к ней не вышел — это якобы могло нарушить «процесс работы с психологами» — и женщина насторожилась. В ночь на 28 апреля ей сообщили, что ее сын скончался.

«Железная кровать двухъярусная, душно, окна закрыты, ничего не проветривается. Это ужас. Мой ребенок, мертвый, голый лежит на полу. Небритый. Белье тоже ему не давали менять — что чистое лежало в сумке, там и осталось. Мне дают справку, скорая зафиксировала смерть от острой сердечной недостаточности 27 апреля в 21:31. Но я сама медик и вижу, что у него уже трупные пятна, а значит он умер часов в 6 вечера. Весь в синяках, на руках странгуляционные борозды. Мы вызвали полицию», — вспоминает мать погибшего в разговоре с VL.ru.

По данным портала, 26 апреля у погибшего якобы начался припадок, кричал и бился головой о стекло, хватал разные предметы. В итоге, как говорят свидетели, «было принято решение его обездвижить». Пациента положили на кровать, связали тряпками и скотчем. Утром 27 апреля он якобы успокоился. Вечером одна из пациенток увидела его в постели уже предположительно мертвым и попросила вызвать скорую. Сотрудники учреждения утверждают, что он бился в конвульсиях.

По словам директора центра «Расцвет» Дмитрия Кондратьева, погибший поступил уже в тяжелом состоянии. «Он еще употреблял наркотики, побочку которых снимал с помощью алкоголя», — утверждает Кондратьев. По его мнению, родственники погибшего «хотят испортить репутацию» центру.

Отмечается, что, согласно результатам официальной медэкспертизы, на теле погибшего были обнаружены кровоподтеки на переносице, груди, запястье и на правом плече. Ни алкоголя, ни наркотических веществ в крови у погибшего обнаружено не было. Вместо них эксперты обнаружили в организме пациента центра антидепрессанты карбамазепин и амитриптилин. Его смерть его наступила от заболевания сердца, осложнившегося острой сердечной недостаточностью.

По информации портала VL.ru, погибший не хотел кодироваться или лечиться медикаментозно. Центр «Расцвет», в свою очередь, предлагал работу с психологами, групповые тренинги, творческую коррекцию, арт-терапию, йогу и так далее — данный перечень представлен на сайте учреждения. Пациентам центра обещают комфорт, сбалансированное питание и индивидуальную программу. «МЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ: трудовые лагеря, религиозные секты, физическое насилие», — указано на странице центра. «Там не колют, не дают препараты. Работают психологи —музыка, живопись, религия», — убедила мать погибшего ее подруга.

«Следствием установлено, что лицензия на осуществление медицинской деятельности у данной организации отсутствует, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества», — говорится в сообщении СК. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование продолжается.

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