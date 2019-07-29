Российские компании научились зарабатывать

Российские компании продемонстрировали существенный рост финансовых результатов за первые пять месяцев 2019 года, следует из статистики Росстата.

По данным ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за указанный период составил 6,743 триллиона рублей — это на 36,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наилучшие финансовые показатели зафиксированы в сферах строительства и управления недвижимым имуществом — рост в 5,7 и 5,9 раза соответственно.

Показатели в сфере логистики улучшились на 49,3 процента, а в сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — на 55,3 процента.

Также позитивная динамика отмечена по финансовым результатам трубопроводных систем, железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, добычи угля, ряда сегментов обрабатывающих производств.

Ранее Росстат подсчитал, что суммарная задолженность по зарплате в России за первые полгода 2019 года снизилась на 12,8 процента. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 миллиарда рублей.

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