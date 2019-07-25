Россияне пожаловались на нехватку денег до зарплаты

Большинство россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты, пишет РИА Новости со ссылкой на исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Согласно результатам опроса, только 25 процентам граждан хватает заработанных денег на месяц, а пяти процентам из них даже удается делать сбережения.

Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.

Исследование проводилось с 1 по 14 июля 2019 года по всей России. В нем принимали участие 1,5 тысячи респондентов старше 21 года. Метод — случайная рассылка вопросов на электронные адреса клиентов компании.

Ранее сообщалось, что россиянам приходится больше экономить на повседневных тратах — ориентироваться на акции и выбирать более бюджетные магазины.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян падают с 2014 года. В 2017-м они снизились на 1,7 процента, в 2018-м — на 0,2 процента. В 2019 году доходы продолжили падение — в январе снижение составило 1,3 процента. Это самое затяжное падение доходов в новейшей истории России.

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