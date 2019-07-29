Россиянин совершил «непристойные действия» с черепами и заинтересовал полицию

Житель Пятигорска во время посещения туристического объекта «Город мертвых» в Северной Осетии достал из склепа черепа, сфотографировался с ними и опубликовал снимки в Instagram. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Согласно сообщению, турист «совершил непристойные, глумливые действия, несовместимые с требованиями морали». Полиция установила, что подозреваемому 18 лет. В отношении молодого человека возбудили дело по части 1 статьи 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

23 июля неназванный молодой человек извинился за свои действия и заявил, что раскаялся. «Я прошу за это прощения, потому что я не ставил перед собой целью оскорбить кого-то из вас лично, народ и культуру в целом. Я наоборот хотел показать, что есть Даргавс, такое место, где лежат захороненные тела. Опять же, это было представлено как туристический объект, я даже не думал, что может начаться что-то подобное», — сказал он. Герой ролика отметил, что ему поступали угрозы в интернете.

19 июля издание «15-й регион» сообщило, что неизвестные вынули из склепов «Города мертвых» в Даргавсе черепа покойных и разложили их в проемах сооружений. После этого, как писал «Кавказ Пост», историко-архитектурный памятник закрыли до 29 июля, там усилили охрану, а также пообещали установить камеры видеонаблюдения.

Ранее в июле сообщалось, что полиция ищет россиянку, которая устроила фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Ростове-на-Дону. Личность девушки устанавливается, проводится проверка.

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