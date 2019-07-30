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Число убитых и изувеченных из-за войны детей достигло исторического рекорда

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Число детей, погибших и пострадавших в результате вооруженных конфликтов в различных странах мира, в 2018 году установило новый исторический рекорд. Об этом стало известно из доклада генерального секретаря ООН, с текстом которого ознакомились РИА Новости.

Большинство жертв конфликтов зарегистрировано в Афганистане. Отмечается, что 3062 ребенка погибли или пострадали в этой стране в результате насильственных действий. Второй страной, где показатель смертности и травматичности у детей остается высоким, стала Сомали. Там из-за вооруженного конфликта убили или ранили 2300 детей.

Третьей по уровню смертей из-за войны оказалась Нигерия, где было подтверждено 1947 случаев убийств детей и нанесения им увечий. В Сирии и Йемене этот показатель составил 1854 и 1689 жертв соответственно.

Кроме того, ООН зафиксировала 933 случая сексуального насилия над несовершеннолетними, из них почти треть приходится на Сомали. Также сообщается, что в 2018-м 2490 детей были похищены. Лидерство по этому показателю также принадлежит Сомали. В пятерку стран с большим числом похищений попали Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южный Судан и Сирия.

Как указано в документе, показатель вовлеченности детей в войны и вооруженные конфликты достиг рекордного уровня с момента создания соответствующего механизма наблюдения.

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