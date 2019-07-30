Стрелок с фестиваля в США обошел оружейный запрет

В американском штате Калифорния действует один из самых серьезных законов об оружии, однако расстрелявший людей на чесночном фестивале злоумышленник смог с легкостью его обойти. Об этом пишет The Guardian.

Газета указывает, что в штате запрещены автоматы, подобные тому, который использовал нападавший, а также самозарядные (полуавтоматические) винтовки. Кроме того, минимальный возраст для покупки оружия установлен на уровне 21 года, не продают также модификации для более быстрой перезарядки.

19-летний злоумышленник же просто-напросто легально купил оружие 9 июля в соседней Неваде, где такого ограничения нет. Затем он незаконно провез его в Калифорнию. При этом использовал он автомат, похожий на автомат Калашникова, передает Reuters.

Агентство отмечает, что личность стрелка установлена — это калифорниец Сантино Уильям Леган (Santino William Legan). Отмечается, что он родился в Гилрое, где в итоге и устроил стрельбу. При этом молодой человек перед атакой выложил в сеть фотографии с фестиваля, а в подписях презрительно отзывался о мероприятии.

В настоящее время полиция пытается понять мотив Легана. Также изучается информация о возможном сообщнике молодого человека.

Стрельба произошла на фестивале вечером 28 июля. Молодой человек проник на его территорию в обход рамок, перерезав ограждение. Затем он открыл беспорядочную стрельбу, в результате которой пострадали 11 и погибли три человека: шестилетний мальчик и 13-летняя девочка из Сан-Хосе, а также 25-летний житель Нью-Йорка. Нападавшей был застрелен подоспевшими полицейскими.

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