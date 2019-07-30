Умерла художница Варвара Родченко

Художница Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея.

Отмечается, что Родченко умерла 27 июля. По словам директора музея Ольги Свибловой, в последние годы художница страдала от болезни и практически лишилась зрения, пишет ТАСС. Свиблова добавила, что похороны состоятся в Москве в среду, 31 июля.

Варвара Родченко — дочь художников-авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой, член Союза художников и Союза журналистов. Она оформила более 150 книг, журналов, фотоальбомов и фотоплакатов.

Родченко сотрудничала с ГМИИ имени Пушкина, Государственной Третьяковской Галереей, Музеем Маяковского и Мультимедиа Арт Музеем.

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