Ирина Шейк снялась обнаженной в окружении сумок

Французский модный ретейл-бренд The Kooples выпустил коллекцию кожаных сумок в коллаборации с российской супермоделью Ириной Шейк. Кадры с фотосъемки для рекламы новой линейки Шейк опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях Шейк позирует обнаженной, прикрывая грудь сумками с разными принтами. Аксессуары доступны на официальном сайте бренда в маленьких и средних размерах по цене от 298 евро до 458 евро.

Поклонники супермодели восхитились ее красотой на фотографиях. «Серьезно, вы самая завораживающая женщина на планете», — удивлялся один пользователь. «Вам стоило бы быть девушкой Бонда», — советовал другой фанат. «Невозможно быть настолько красивой! Желаю счастья вам и вашей дочке», — хвалила Шейк третья подписчица.

Ранее в июле российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для издания Harper's Bazaar и рассказала о своих недостатках. Для съемки 33-летняя Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб. На нескольких кадрах она позирует топлес, прикрывая грудь руками.

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