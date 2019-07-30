Вьетнам нажился на торговой войне и поплатился

США призвали Вьетнам сократить свой торговый профицит, в частности, нарастив поставки товаров из Соединенных Штатов. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, Вашингтон четко пояснил Ханою, что тот должен предпринять действенные меры для разрешения ситуации. Об этом пишет Bloomberg.

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Также США призвали Вьетнам устранить ограничения на доступ на рынки, связанные с товарами, услугами, сельскохозяйственной продукцией и интеллектуальной собственностью.

Ранее агентство назвало Вьетнам одним из главных победителей в торговой войне США и Китая, поскольку импортеры стремятся перенаправить свои заказы в обход более высоких тарифов. В результате ВВП Вьетнама во втором квартале вырос на 6,71 процента в годовом выражении, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших снижения до 6,61 процента.

В США импорт товаров из Вьетнама вырос почти на 40 процентов за первые четыре месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Параллельно китайский импорт сократился на 13 процентов. В июле Вашингтон объявил о введении пошлин в размере более 400 процентов на ввоз стали из Вьетнама, поскольку счел, что некоторые предприятия поставляют продукцию через территорию этой страны в обход пошлин.

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