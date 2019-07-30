В российском регионе активизировалось строительство

Темпы жилищного строительства в Ярославской области а первые шесть месяцев 2019 года выросли на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном портале органов госвласти региона.

Как отмечается, в общей сложности в регионе было введено 379 тысяч квадратных метров жилья, из них 136 тысяч квадратных метров приходятся на многоквартирные дома, 242 тысячи квадратных метров — на индивидуальные дома.

«Спрос на жилье в регионе есть, что позволяет оптимистично смотреть на перспективы жилищного строительства и выполнить поставленные задачи», — заявил исполняющий обязанности директора регионального департамента строительства Виктор Жучков.

Он также добавил, что Даниловский, Гаврилов-Ямский, Борисоглебский и Некрасовский районы области уже перевыполнили годовые обязательства по вводу жилья.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных программ («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, построить 120 миллионов квадратных метров жилья к 2024 году. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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