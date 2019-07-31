«Победа» впервые перевезла миллион клиентов за месяц на 30 самолетах

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», впервые перевезла миллион клиентов за месяц. Почетный юбилейный клиент вылетел из Москвы в Казань рейсом DP283. «Победа» стала первой авиакомпанией в истории российской авиации, обслужившей всего на 30 самолетах миллион клиентов за месяц, сообщает пресс-служба «Победы».

В сообщении отмечается, что сразу после посадки юбилейного клиента поздравили и вручили памятные подарки генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков и генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

Достигнутый показатель позволяет говорить о безоговорочном лидерстве «Победы» в части загрузки регулярных рейсов и количестве перевезенных клиентов на один самолет за счет высокого налета и пунктуальности. В июле средняя загрузка рейсов «Победы» составила 96,7 процента, а на большинстве достигала 100 процентов.

С начала 2019 года «Победа» перевезла свыше 5 миллиона клиентов, в 2018 году такой результат был достигнут на два месяца позднее — только в конце сентября. Всего по итогам 2019 года «Победа» планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.

Как следует из рейтинга авторитетного британского издания Airline Business, темп роста перевозок позволил «Победе» поставить абсолютный мировой рекорд. Безоговорочное лидерство «Победы» в списке главных игроков мирового авиационного рынка обеспечил прирост пассажиропотока на 56,8 процента в 2018 году.

Авиакомпания «Победа» начала выполнять полеты в 2014 году и уже с первого года работы неоднократно занимает лидирующие позиции в российских и международных авторитетных рейтингах. Флот «Победы» состоит из 30 современных самолетов Boeing 737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка всего 2,3 года.