Пропавшие в Карелии туристы нашлись

Пропавшие в Белом море туристы, шедшие на байдарках из Карелии в Онежскую губу, найдены живыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» Алексея Уханова.

Группу из десяти туристов в настоящее время эвакуируют на вертолете в населенный пункт Сумский Посад, где они оставили свои автомобили.

Ранее в четверг, 1 августа, сообщалось, что десять путешественников из Санкт-Петербурга пропали в Белом море на территории Карелии. Туристы вышли в море на пяти байдарках и планировали вернуться 29 июля, однако так и не вышли на связь. Кроме того, по данным ведомства, путешественники не встали на обязательный учет туристических групп.

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