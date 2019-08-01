В Карелии пропали российские туристы

Десять путешественников из Санкт-Петербурга пропали в Белом море на территории Карелии. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Отмечается, что туристы вышли в море на пяти байдарках и планировали вернуться 29 июля, однако до сих пор так и не вышли на связь. Кроме того, по данным ведомства, путешественники не встали на обязательный учет туристических групп.

По словам заместителя начальника областного управления МЧС Александра Фролова, в туристической группе было десять человек. Как сообщили местные жители, последний раз россиян видели в районе острова Бережной Боршовец.

Позже РИА ФАН опубликовало предварительный список пропавших без вести. В группу входили Юрий Молчанов, Дмитрий Черных, Александр Камбур, Татьяна Марголина, Людмила Калихевич, Наталья Щербакова, Алексей и Александр (фамилии не уточняются), а также два 15-летних подростка — Егор и Евгений.

Ранее в июле в Карелии нашлась семейная пара из Москвы, которая отправились в путешествие на байдарке и пропала. Путешественники рассказали, что их «исчезновение» связано с тем, что на некоторых участках маршрута не было сотовой связи.

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