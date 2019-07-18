Потерявшихся в Карелии туристов из Москвы объявили в розыск

Полиция объявила в розыск двух туристов из Москвы, которые отправились в Карелию путешествовать на байдарке по северу региона и перестали выходить на связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Лоухскому району устанавливается местонахождение жителей Москвы, которые 8 июля на байдарке вышли с озера Пиземское, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Полонга», — говорится в сообщении.

Речь идет о семейной паре из Москвы — Ольге и Николае Евсюковых. Они отправились в путешествие с собакой породы бигль. Родственники заявили о пропаже туристов 16 июля, а с 17-го числа начались их поиски.

Родственники туристов рассказали «Ленте.ру», что последний раз пара выходила на связь 7 июля из поселка Амбарный. Конечной точкой их маршрута должен был стать поселок Чупа, а не Полонга, уточнили они. Всех, кто видел туристов, попросили поделиться информацией об их местонахождении.

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