Пропавшие в Карелии туристы из Москвы нашлись

Потерявшаяся в Карелии семейная пара из Москвы, которая отправились в путешествие на байдарке, вышла на связь с близкими. О произошедших с ними событиях они сообщили «Ленте.ру» во время телефонного разговора.

«Мы отлично прошли реку, отлично вышли в море, встали на мысу, и начался шторм. Штормовали три дня. Потом встали в бухте Сухая, штормовали еще два дня. Потом доплыли до бухты Кивиканда и там стояли неделю на озере у рыбака, с которым и договорились, чтобы он нас на катере довез до Нижней Полуноги (деревня в Лоухском районе Республики Карелия — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала туристка. Она добавила, что как только у супругов появилась связь, их атаковали звонки МЧС и других служб.

Путешественники отметили, что их байдарка не сбивалась с пути, а «исчезновение» связано с тем, что на некоторых участках маршрута не было сотовой связи.

В ближайшее время с москвичами свяжется полиция. В региональном управлении МВД сообщили, что в их исчезновении нет криминальной составляющей.

Ранее полиция объявила в розыск семейную пару из Москвы, которая путешествовала на байдарке по северу Карелии с собакой. Родственники заявили о пропаже туристов 16 июля, а с 17-го числа начались их поиски.

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