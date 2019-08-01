На украинские улицы вывели Нацгвардию

Военнослужащие Национальной гвардии Украины будут патрулировать улицы городов с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в Facebook.

К охране порядка привлекут около 2000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Нацгвардейцы будут патрулировать улицы пять дней в неделю по шесть часов.

Сотрудники украинской Нацгвардии могут проверять документы, проводить первичный досмотр граждан, при необходимости проникать в жилые помещения, применять огнестрельные оружия и другие спецсредства. Их будут направлять в те районы городов, где обстановка наиболее напряженная.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!