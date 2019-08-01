В «мусульманском» городе Швеции девушку в шортах выгнали из автобуса

В шведском городе Мальме девушку в шортах не пустили в автобус. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ее пост в Facebook.

По информации издания, 19-летняя Аманда Ханссон из-за жаркой погоды (около плюс 27 градусов) надела шорты. После оплаты проезда к ней обратился водитель. «Он сказал: "Ты не можешь так одеваться в наших автобусах". Такая одежда демонстрирует слишком много тела». После этого девушка в ярости покинула транспорт. «Я никогда за всю свою жизнь не чувствовала себя такой униженной», — подчеркнула она.

Сообщается, что автобусная компания принесла извинения Ханссон, заявив, что не придерживается дискриминационной политики, посчитав это единичным инцидентом по вине конкретного водителя. В отношении него заведено расследование, он отстранен от работы.

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Мальме считается неофициальной столицей беженцев: здесь их доля составляет более 40 процентов населения. В последние несколько лет в Швецию приехали десятки тысяч мигрантов из ближневосточных стран. Так, в 2015-м страна приняла 163 тысячи беженцев, еще в последующие два года в королевство приехали 55 тысяч беженцев.

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