Во Внуково у пассажира изъяли контрабандных котят

Российские таможенники в аэропорту Внуково обнаружили у прилетевшего из Узбекистана пассажира шесть детенышей азиатской леопардовой кошки. Об этом сообщают «Вести.Ru».

Общая стоимость редких котят в возрасте от двух до четырех месяцев превышает один миллион рублей. Их перевозили в упакованных в пакеты пластиковых корзинах. Перевозку животных приезжий из Узбекистана не декларировал и сопроводительных документов на животных предъявить не смог.

Таможенники накормили спасенных животных молоком и передали специалистам из фонда защиты диких животных. В отношении мужчины, незаконно перевозившего леопардовых котят, заведено уголовное дело. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы и штраф.

На квартире у напарника задержанного обнаружили двух орангутанов. Как именно орангутаны попали в Москву, он объяснить не смог. Животных передали в Московский зоопарк.

Ранее сообщалось, что в международном индийском аэропорту Ченнаи задержали туриста, в сумках которого нашли смертельно опасных и находящихся под угрозой исчезновения животных. Пассажир, прибывший на территорию Индии из Бангкока (Таиланд), перевозил в дорожных сумках ядовитую змею рогатую куфию, двух игуан-носорогов, трех кольцехвостых игуан, 22 египетские черепахи, четырех исполинских ящериц и трех лягушек.

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