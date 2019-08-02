Карты «Мир» изменят

Платежная карта «Мир» будет оснащена российским чипом для бесконтактной оплаты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Первый такой чип отечественного производства сертифицировала Национальную система платежных карт.

Пока карты «Мир» оснащены иностранными чипами для бесконтактной оплаты. Отечественные чипы будут соответствовать международными стандартам и производиться на заводе «Микрон». Их использование отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика».

Использование российского чипа для бесконтактной оплаты будет зависеть от банков-участников платежной системы, поскольку они отвечают за выпуск карт и выбор чипа для них. Как уточняет РБК, бесконтактный чип от «Микрона» включен в список рекомендованных Национальной системой платежных карт моделей чипов и их производителей.

По состоянию на конец мая 2019 года российские банки выпустили 59,4 миллиона платежных карт «Мир». Мощности завода «Микрон» позволяют выпускать четыре миллиона чипов каждый месяц и 48 миллионов в год.

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