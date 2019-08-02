Авиакомпания сменила название на «Сибирь» ради внимания к лесным пожарам

Самая крупная частная авиакомпания России — S7 — временно вернула свое историческое название и теперь вновь называется «Авиакомпания "Сибирь"». Решение принято для того, чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров, которые охватили регион, говорится в сообщении на сайте компании.

В S7 заявили, что запускают инициативу по восполнению потерь утраченного лесного массива. С 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

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Помимо этого, на сайте перевозчика появился сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева. Специальный счетчик показывает, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

В компании сообщили, что вернутся к бренду S7 после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки миллиона деревьев. На момент написания материала, собранных денег хватало на посадку почти 34 тысяч деревьев. В компании выразили надежду, что пример авиакомпании вдохновит и других представителей бизнеса на создание подобных инициатив.

Пожары бушуют в Сибири с начала июля. По данным «Авиалесохраны», на 2 августа в России тушат 160 лесных пожаров на площади более 122 тысяч гектар. Еще 315 лесных пожаров бушуют в труднодоступных и удаленных землях и под постоянным наблюдением. Их площадь превышает три миллиона гектаров.

На проблему пожаров обратили внимание российские и зарубежные знаменитости. В частности, голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который является активным защитником окружающей среды и животных, призвал обратить внимание на ситуацию.

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