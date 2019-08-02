Минкомсвязи одобрило заклеивание камеры и микрофона на ноутбуках

Пользователи, которые заклеивают камеру и микрофон на устройствах, повышают уровень защиты от кибермошенников, заявил агентству «Москва» пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Евгений Новиков.

Он признался, что сам поступает таким образом. «Камеру на ноутбуке я и сам заклеиваю. Микрофон каждый раз заклеивать неудобно, все-таки телефоном я пользуюсь постоянно», — отметил представитель ведомства.

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По словам Новикова, интернет-пользователям определенно следует соблюдать кибергигиену и самим заботиться о сохранности персональных данных.

Он уточнил, что чаще всего при краже данных пользователи сами сообщают о себе конфиденциальную информацию мошенникам или плохо хранят ее.

Ранее специалист по информационной безопасности, бывший хакер Александр Варской заявил, что предложение Роскачества заклеивать камеру на ноутбуке является эффективным, хотя есть и более изящные способы «цифровой гигиены».

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