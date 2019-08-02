Хакер оценил совет Роскачества заклеивать камеру на ноутбуке

Предложение Роскачества заклеивать камеру на ноутбуке является эффективным, хотя есть и более изящные способы «цифровой гигиены», заявил Ura.ru специалист по информационной безопасности, бывший хакер Александр Варской.

«Данная мера очень эффективна. Она настолько же эффективна, как кража банкомата с помощью экскаватора — тоже будет эффективно, просто неизящно», — пояснил эксперт.

По его словам, среди других способов защиты стоит выделить настройки параметров доступа определенных приложений к камерам и микрофонам смартфона.

Варской считает, что в чужих данных заинтересованы прежде всего крупные компании и спецслужбы, а также мошенники. Он отметил, что в последнее время корпорации все чаще обмениваются друг с другом данными пользователей в режиме сделок без их ведома.

Ранее эксперты Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников. По их словам, в таком случае, если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя.

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