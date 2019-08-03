Женщина чуть не лишилась конечностей после купания в джакузи

46-летняя жительница Великобритании Хейли Томас (Hayley Thomas) чуть не лишилась конечностей после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом. Об этом сообщает The Mirror.

Томас случайно порезала бритвой свою правую ногу за несколько часов до того, как забралась в джакузи. На следующий день тело женщины покрылось болезненными красными высыпаниями. Спустя еще девять дней у Томас проступили крупные язвы по всему телу. Женщину госпитализировали.

Выяснилось, что в джакузи через двухмиллиметровый порез в кровь Томас проникли бактерии. В результате у женщины развился сепсис. Врачи предупредили, что, возможно, им придется вырезать поврежденную кожу и ампутировать конечности.

На протяжении трех недель Томас принимала огромное количество антибиотиков, пишет издание. Благодаря лечению женщине удалось сохранить конечности, однако на теле остались шрамы от язв.

Томас заявила, что теперь с ужасом наблюдает за тем, как люди принимают джакузи. По ее словам, она не могла себе представить, что с ней может произойти что-то подобное, так как она ведет здоровый образ жизни.

В феврале пожилому британцу ампутировали палец на ноге после того, как он подхватил инфекцию в джакузи отеля в Испании. 75-летний Роб Барлоу случайно порезал кожу на левой ноге, затем отправился в джакузи. Вскоре мужчина почувствовал недомогание. «За день до отъезда меня начало трясти и я доставал дополнительные пуховые одеяла из шкафа. Я действительно плохо себя чувствовал», — пожаловался он. Когда Барлоу вернулся домой, его палец начал чернеть, и британца направили в больницу. Инфекция распространилась выше по ноге, и врачам пришлось ампутировать мизинец.

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