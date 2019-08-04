На Украине предложили назваться 51-м штатом США

Западные партнеры Украины не должны указывать украинцам, кто будет оппозицией по отношению к властям страны — иначе ей просто стоит называться еще одним штатом США. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал политический эксперт Владимир Кацман.

«Мне немножко представляется странным такая позиция: кто во власти, а кто — оппозиция, почему-то должны решать наши западные партнеры, причем именно западные. Я вообще тогда предлагаю назваться 52 или 51 штатом США и просто действовать по американским законам. По Конституции у нас немножко по-другому: мы все таки определяем позицию и оппозицию по старой демократической традиции, которая прописана в том числе и в Конституции», — заявил Кацман.

По определению Кацмана, оппозиция должна представлять альтернативный политический, экономический курс, а не выполнять эту роль по причине того, что ей назначили с Запада. «Так действуют не демократические режимы, а режимы, которые подвластны, управляемые извне», — сказал эксперт.

В результате внеочередных парламентских выборов на Украине рекордное большинство в Верховной раде — 43,14 процента — получила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Партия «Европейская солидарность» его предшественника Петра Порошенко получила 8,12 процента голосов. Порошенко пообещал, что перейдет в жесткую оппозицию, если правительство Зеленского попытается двигаться к федерализации страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!