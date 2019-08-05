Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте

Сердечный приступ стал поворотным моментом в жизни Антонио Бандераса. Об этом актер рассказал в интервью изданию The Sunday Times.

Артист, который 10 августа отметит 59-летие, признался, что подобные случаи психологически меняют человека и мотивируют привести себя в безупречное состояние: «Ты хочешь делать больше. Ты говоришь: "Я могу сделать хорошую работу!" И так я решил, что буду делать больше интересных фильмов».

«В следующем году мне исполнится 60, и я осознал, что наступает момент, когда в жизни остается место лишь для правды. Моя жизнь никогда не была идеальной. Я проходил через нее со своим дерьмом», — заявил актер и добавил, что знаменитым людям необходимо поддерживать контакт с реальностью и не считать себя чересчур особенными.

30 января 2017 года стало известно о госпитализации Бандераса. Тогда актер рассказал, что из-за болей в сердце был экстренно доставлен в одну из больниц графства Суррей, Великобритания. Его здоровье ухудшилось после съемок в фильме «33». Лента основана на реальных событиях и рассказывает о чилийских шахтерах, которые из-за обвала на 69 дней оказались в ловушке под землей. «Мы снимали в шахте, в которой выделялся метан. Он оставлял металлический привкус во рту на несколько дней», — пояснил актер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!